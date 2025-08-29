Η ΑΕΚ, μετά την εντυπωσιακή πρόκρισή της επί της Άντερλεχτ με συνολικό σκορ 3-1, ετοιμάζεται για την παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Η Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη, μεταξύ άλλων, με την ιστορική Φιορεντίνα, πρώην φιναλίστ (δις) του Conference League, μία ομάδα από την Ιρλανδία (Σάμροκ Ρόβερς), μία από τη Σλοβενία (Τσέλιε) και τη Σαμσουνσπόρ, την οποία απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League.

Αναλυτικά:

Φιορεντίνα (Εκτός)

Σάμροκ Ρόβερς (Εντός)

Τσέλιε (Εκτός)

Αμπερντίν (Εντός)

Κραϊόβα (Εντός)

Σαμσουνσπόρ (Εκτός)

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

