Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οριστικοποιήθηκε, με τα τέσσερα ζευγάρια να παίρνουν θέση για τις νοκ άουτ μάχες της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου. Όλοι οι αγώνες είναι μονοί και, σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι, χωρίς να προηγηθεί παράταση.



Η αυλαία ανοίγει στις 15:00 με το Λεβαδειακός-Κηφισιά, ενώ στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΟΦΗ-Asteras AKTOR. Στις 18:30 ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 20:30 με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Άρης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του sport-fm.gr, σύμφωνα με το οποίο υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο όλοι οι προημιτελικοί να οριστούν την ίδια ημέρα. Παρότι αρχικά υπήρχε σκέψη το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ να διεξαχθεί την Τρίτη (13/1), λόγω των αγώνων πρωταθλήματος που δίνουν οι δύο ομάδες το Σάββατο (10/1), η ΕΠΟ προσανατολίστηκε τελικά σε ενιαίο πρόγραμμα για λόγους αγωνιστικής ισορροπίας αλλά και τηλεοπτικού σχεδιασμού.



Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει εκ νέου υποχρεώσεις το Σάββατο (17/1) για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Asteras AKTOR.



Αναλυτικά:



15:00: Λεβαδειακός-Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ-Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

18:30: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός-Άρης

