Μονέκε: «Αν ο Χέιζ Ντέιβις επιστρέψει Ευρώπη θα πάει…»

Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει έντονη συζήτηση γύρω από τη «βόμβα» που προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση.

Οι «πράσινοι» έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στη θέση «4», αναζητώντας έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει ποιότητα, αθλητικότητα και σταθερότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ, καλύπτοντας ένα κενό που έχει φανεί σε αρκετά παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

