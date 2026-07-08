Η μεταγραφική δραστηριότητα στον Παναθηναϊκό δεν αφορά μόνο αφίξεις, αλλά και πιθανές αποχωρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε στα γραφεία της ΠΑΕ μια πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από ομάδα της Τουρκίας για τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Αμερικανός στόπερ, ωστόσο, δεν μπήκε καν σε διαδικασία συζήτησης. Απέρριψε άμεσα την πρόταση, δείχνοντας πως δεν επιθυμεί μετακίνηση στην Τουρκία και πως προτιμά να συνεχίσει -τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή- στο «τριφύλλι».

Η υπόθεση δεν αποκλείεται να επανέλθει αν υπάρξει νέα προσέγγιση, όμως προς το παρόν ο Πάλμερ-Μπράουν παραμένει κανονικά στο ρόστερ και στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

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