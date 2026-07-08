Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηρακλής: Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Ματσάρι

Ο Βάλτερ Ματσάρι πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη και μετράει αντίστροφα για την παρουσίαση του ως ο νέος προπονητής του Ηρακλή στην επιστροφή του

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ματσάρι

Σε ρυθμούς Βάλτερ Ματσάρι κινείται ολόκληρος ο οργανισμός του Ηρακλή, με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό να προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ματσάρι θα παρουσιαστεί την Παρασκευή (10/07) από τον «γηραιό» και σιγά σιγά η ομάδα θα πατήσει γκάζι και στα μεταγραφικά ζητήματα, με σκοπό να ικανοποιήσει όλα τα θέλω του της προπονητή.

Στόχος σαφώς του Ματσάρι είναι να δημιουργήσει μία δυναμική και ανταγωνιστική ομάδα, με το μυαλό πρώτα απ’ όλα στην παραμονή στην κατηγορία και στη συνέχεια να μπορέσει να εδραιωθεί στη κατηγορία με βλέψεις για ακόμη πιο ψηλά.

Αντίστροφα μετράμε και για την πρώτη προπόνηση του Ηρακλή, η οποία έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου.

Ματσάρι

Ματσάρι

Ματσάρι

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΡΑΚΛΗΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο