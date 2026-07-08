Σε ρυθμούς Βάλτερ Ματσάρι κινείται ολόκληρος ο οργανισμός του Ηρακλή, με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό να προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ματσάρι θα παρουσιαστεί την Παρασκευή (10/07) από τον «γηραιό» και σιγά σιγά η ομάδα θα πατήσει γκάζι και στα μεταγραφικά ζητήματα, με σκοπό να ικανοποιήσει όλα τα θέλω του της προπονητή.

Στόχος σαφώς του Ματσάρι είναι να δημιουργήσει μία δυναμική και ανταγωνιστική ομάδα, με το μυαλό πρώτα απ’ όλα στην παραμονή στην κατηγορία και στη συνέχεια να μπορέσει να εδραιωθεί στη κατηγορία με βλέψεις για ακόμη πιο ψηλά.

Αντίστροφα μετράμε και για την πρώτη προπόνηση του Ηρακλή, η οποία έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου.

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