Η UEFA είναι έτοιμη να μπλοκάρει την επιστροφή των ρωσικών ομάδων στο διεθνές ποδόσφαιρο, αφότου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ήρε προσωρινά την αναστολή της χώρας από τις παγκόσμιες διοργανώσεις.

Η FIFA έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα επανεξετάσει τη στάση της, μετά την επιβολή αποκλεισμού στις ρωσικές ομάδες στον απόηχο της εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια. Η FIFA δήλωσε την Τρίτη ότι θα «αναλύσει την απόφαση πριν αποφασίσει για τα επόμενα βήματα», και η στάση της UEFA προμηνύει μια ακόμη πιθανή σύγκρουση με το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η UEFA δεν έχει ακόμη προβεί σε σχολιασμό, αλλά πηγές από διάφορες εθνικές ομοσπονδίες ανέφεραν στον Guardian ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική επιστροφής των ρωσικών ομάδων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και, κατ' επέκταση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διότι, παρόλο που πρόκειται για διοργάνωση της FIFA, τα ευρωπαϊκά προκριματικά διεξάγονται υπό την αιγίδα της UEFA. Πολλές από τις μεγαλύτερες δυτικοευρωπαϊκές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, παραμένουν σθεναρά αντίθετες στην επιστροφή της Ρωσίας.

Η UEFA αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σχέδια για την επαναφορά των ρωσικών ομάδων σε διοργανώσεις νέων πριν από τρία χρόνια, μετά από έντονες αντιδράσεις από τουλάχιστον δώδεκα μέλη της, και δεν επιθυμεί μια επανάληψη αυτού. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, διεκδικεί την επανεκλογή του το επόμενο έτος, επομένως είναι απίθανο να ρισκάρει να αποξενώσει μεγάλο μέρος του εκλογικού του σώματος.

Η FIFA είναι πιο ανοιχτή στο να δεχτεί ξανά τη Ρωσία. Ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει καταστήσει σαφές ότι θα χαιρετούσε την επιστροφή της χώρας. Ο πρόεδρος της FIFA παραμένει κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν, έχοντας συνεργαστεί μαζί του για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία, και βοήθησε στη διευκόλυνση της συμμετοχής της ρωσικής ομάδας αγοριών κάτω των 15 ετών σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο νέων τον Οκτώβριο στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε στο Sky News τον Φεβρουάριο ότι η FIFA θα εξετάσει την επανένταξη των ρωσικών ομάδων. «Αυτός ο αποκλεισμός δεν έχει καταφέρει τίποτα, έχει απλώς δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και μίσος», είπε.

Ακόμη και αν η FIFA προχωρούσε στο ριζοσπαστικό βήμα να επιτρέψει στη Ρωσία να συμμετάσχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω άλλης συνομοσπονδίας, όπως συμβαίνει με το Ισραήλ που αγωνίζεται στην Ευρώπη, αυτό ενδέχεται να μην έλυνε το πρόβλημα, καθώς οι ευρωπαϊκές ομάδες θα μπορούσαν να απειλήσουν με μποϊκοτάζ εάν η Ρωσία έφτανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ζήτημα της Ρωσίας θα μπορούσε να ανοίξει ένα άλλο μεγάλο ρήγμα ανάμεσα στους δύο πιο ισχυρούς οργανισμούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, οι οποίοι συγκρούστηκαν δημόσια αυτή την εβδομάδα, αφότου η πειθαρχική επιτροπή της FIFA προχώρησε στο πρωτοφανές βήμα να άρει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν πριν από την ήττα των ΗΠΑ στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Βέλγιο. Η UEFA κατηγόρησε τη FIFA ότι ξεπέρασε «μια κόκκινη γραμμή» που υπονόμευσε την ακεραιότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που ώθησε την ομόλογό της να απαντήσει με κατηγορίες για υποκρισία.

Πηγή: skai.gr

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