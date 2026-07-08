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Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ταρακουνήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ομοσπονδία κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ

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Αργεντινή

Η Αργεντινή ζει ακόμη στο όνειρο της επικής της πρόκρισης απέναντι στην Αίγυπτο με 3-2, ωστόσο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έχει μπει σε μεγάλους μπελάδες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ταρακουνήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το FBI προχωρά άμεσα σε έρευνα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, το FBI θα ασχοληθεί με ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με διάφορα Μέσα του πλανήτη να χαρακτηρίζουν την είδηση ως σκάνδαλο -ειδικά από τη στιγμή που το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η Αργεντινή συνεχίζει δυναμικά με στόχο τις back-to-back κατακτήσεις, μετά και το 2022.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: FBI Αργεντινή ξέπλυμα χρήματος
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