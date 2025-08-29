Χιρόνα: Έτοιμος να ανακοινωθεί ο Ουναΐ - Βίντεο

Ποδοσφαιριστής της ισπανικής Χιρόνα ο Αζεντίν Ουναΐ!



Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος πέρασε την περσινή στη χώρα μας φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ παρέμεινε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των «πράσινων» και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της La Liga.

عز الدين اوناحي و اولى لحظاته بقميص خيرونا 🇪🇦✅️ pic.twitter.com/Oz74P53VIN August 29, 2025

Η Χιρόνα κινήθηκε για την απόκτησή του, κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση της Μαρσέιγ και κατάφερε να τον εντάξει στο ρόστερ της, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες βίντεο από την παρουσίαση του Μαροκινού από τη νέα του ομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.