Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έτοιμος να ανακοινωθεί από τη Χιρόνα ο Ουναΐ - Το βίντεο που διέρρευσε από την παρουσίασή του

Ποδοσφαιριστής της ισπανικής Χιρόνα είναι και επίσημα ο Αζεντίν Ουναΐ, με βίντεο από την παρουσίασή του να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

Χιρόνα: Έτοιμος να ανακοινωθεί ο Ουναΐ - Βίντεο

Ποδοσφαιριστής της ισπανικής Χιρόνα ο Αζεντίν Ουναΐ!

Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος πέρασε την περσινή στη χώρα μας φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ παρέμεινε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των «πράσινων» και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της La Liga.

Η Χιρόνα κινήθηκε για την απόκτησή του, κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση της Μαρσέιγ και κατάφερε να τον εντάξει στο ρόστερ της, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες βίντεο από την παρουσίαση του Μαροκινού από τη νέα του ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αζεντίν Ουναΐ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark