Eurobasket: Η Εσθονία σάρωσε την Τσεχία και μπήκε στο κόλπο της πρόκρισης

Έκανε σάκο του μποξ τη θλιβερή Τσεχία με τρομερό ξέσπασμα η Εσθονία! Η ομάδα του Χέικο Ράνουλα, άφησε πίσω της τις ήττες από Σερβία και Λετονία και με ένα εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο επικράτησε με σκορ 89-75!



Καθολική κυριαρχία για τους Εσθονούς οι οποίοι σε ολόκληρο σχεδόν το ματς ήταν μπροστά στο σκορ και κατάφεραν να βάλουν... ταφόπλακα σε όποιες ελπίδες των Τσέχων για νίκη.

Κυρίαρχοι στο «ζωγραφιστό» οι παίκτες της Εσθονίας, που πέτυχαν 38 πόντους, ενώ είχαν 14 από επιθετικά ριμπάουντ. Κορυφαίος για τους νικητές ο Χένρι Ντελ που σκόραρε 15 πόντους, ενώ είχε άξιους συμπαραστάτες τους Κρίστιαν Κούλαμε με 11 πόντους και Γιανάρι Γιόσαρ με 10 πόντους.Από την άλλη για τους Τσέχους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Βιτ Κρέιτσι με 10 πόντους, ενώ εννέα πόντους είχε ο Σβόμποντα. Χαμηλά έμεινε ο Γιάρομιρ Μπόχατσικ με επτά πόντους, όσους είχε και ο Πέτερκα.Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89

