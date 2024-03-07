Αδίκησε τον εαυτό του και… δωρίζει την πρόκριση ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο στην άμυνά τους και «χάρισαν» (χωρίς υπερβολή) και τα τέσσερα γκολ στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έφυγε από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με εμφατική νίκη και πάνε στη ρεβάνς με την… προίκα του 4-1.



Ολομόναχοι οι «εκτελεστές» των γκολ των φιλοξενούμενων και στα τέσσερα γκολ, βρήκαν δίχτυα με χαρακτηριστική ευκολία και πέρασαν ένα πολύ πιο εύκολο βράδυ απ’ ότι θα περίμεναν. Πολλά τα ζητήματα μεσοαμυντικά για τους Πειραιώτες, που είχαν έναν Έσε να τρέχει σε όλο το γήπεδο, τον Όρτα να είναι ο μόνος που προσπαθούσε να δημιουργήσει και τους έλειψε το καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.



Σε μία εβδομάδα η ρεβάνς στη Σερβία, αλλά πλέον η πρόκριση στα προημιτελικά του Europa Conference League θα συνιστά ένα… θαύμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος γνώρισε την πρώτη του ήττα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο μετά από 7 διαδοχικές νίκες. Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφονται πλέον στο ματς της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για την πρεμιέρα των playoffs.



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επιλέγοντας τον Πασχαλάκη στην εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Έσε, Τσικίνιο τα δύο εξάρια και μπροστά τους ο Όρτα, στα πλάγια οι Φορτούνης, Ποντένσε και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Κααμπί.



Με 4-3-3 παρέταξε την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ρόμπι Κιν. Στην εστία ο Μισπάτι και οι Σαχάρ, Σαμπορίτ, Ναχμίας, Ρεβίβο στην τετράδα της άμυνας. Οι Φαν Όφερεϊμ, Πέρετζ, Κανισόφσκι στην τριάδα του άξονα, με τους Μίλσον, Ντάβιντα στα εξτρέμ και τον Ζάχαβι στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς



Στον… ύπνο έπιασε τον Ολυμπιακό η Μακάμπι Τελ Αβίβ, δείχνοντας άριστα διαβασμένη. Φόρτωσε τα άκρα των «ερυθρόλευκων» και κυρίως τη δεξιά πλευρά με Ροντινέι-Φορτούνη που υστερεί τακτικά και ανασταλτικά, βρίσκοντας γκολ μόλις στο 5’: Ο Μίλσον έκανε κακή πάσα, όμως η μπάλα πέρασε πρώτα κάτω από τα πόδια του Έσε, μετά δίπλα από τον Ρέτσο και κατέληξε στον Ζάχαβι ο οποίος εκτέλεσε για το 1-0. Και τέσσερα λεπτά αργότερα μετά από νέα αδράνεια στην ερυθρόλευκη άμυνα, ο Σαχάρ με κοντινό τελείωμα όντας αμαρκάριστος μετά το ριμπάουντ που πήρε από την επέμβαση του Πασχαλάκη έγραψε το 2-0.

Η αντίδραση ήταν άμεση από πλευράς Ολυμπιακού, αφού στο 13ο λεπτό η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μείωσε με κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο ύψος του δευτέρου δοκαριού από σέντρα του Φορτούνη. Ο κόσμος μπήκε ξανά στην εξίσωση, το πρέσινγκ άρχισε να γίνεται πιο έντονο και με σωστό συντονισμό από τους Πειραιώτες, κάνοντας δύσκολη τη ζωή των φιλοξενούμενων. Η Μακάμπι ψαχνόταν διαρκώς στο ταχύτατο transition που διαθέτει ως ομάδα, είχε στοχεύσει τον Ροντινέι αλλά και τον Τσικίνιο στον άξονα και έβγαζε φάσεις. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δει την εστία του να παραβιάζεται για τρίτη φορά, με τον Μίλσον να περνά ξανά με ευκολία τον Ροντινέι και να δίνει έτοιμο γκολ στον Ζάχαβι για το 3-1. Ένα σκορ που έμεινε ως το φινάλε του ημιχρόνου, αφού οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» την αντίπαλη άμυνα και να βρουν ένα δεύτερο τέρμα.



