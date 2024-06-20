Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο Λορέντζο Μπράουν βλέπει Ολυμπιακό και… αφηνιάζει

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική παράδοση που έχει κόντρα στον Ολυμπιακό

paopantou

Ο Αμερικανός γκαρντ με το ισπανικό διαβατήριο αφήνει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά από δύο σεζόν για να μετακομίσει στην Ελλάδα και το Τριφύλλι. Οι «πράσινοι» χτίζουν την καλύτερη backcourt σε όλη τη Euroleague με τον Λορέντζο Μπράουν στην ομάδα.

