Παναθηναϊκός: Ο Λορέντζο Μπράουν βλέπει Ολυμπιακό και… αφηνιάζει

Ο Αμερικανός γκαρντ με το ισπανικό διαβατήριο αφήνει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά από δύο σεζόν για να μετακομίσει στην Ελλάδα και το Τριφύλλι. Οι «πράσινοι» χτίζουν την καλύτερη backcourt σε όλη τη Euroleague με τον Λορέντζο Μπράουν στην ομάδα.
