Χουάντσο: «Θέλω όλους τους τίτλους του χρόνου με τον Παναθηναϊκό - Αγαπώ τους οπαδούς μας»

Την επιθυμία του να παραμείνει στον Παναθηναϊκό AKTOR και να σηκώσει όλους τους τίτλους μαζί του τη νέα σεζόν εξέφρασε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο Ισπανός άσος του τριφυλλιού μίλησε στο basketnews, για την εφετινή σεζόν και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ενώ μίλησε και για την αγάπη που έχει νιώσει από όλους στην ομάδα, εκφράζοντας αντίστοιχα και τη μεγάλη του αγάπη στους οπαδούς του τριφυλλιού.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Basketnews»:

«Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν ήμουν στο νοσοκομείο και δεν ήξερα τι πρόκειται να συμβεί. Πέρασα πολύ άσχημα πριν από μερικές εβδομάδες».«Παρόλο που είχα πρόβλημα στη γάμπα, ήθελα να παίξω κόντρα στη Μακάμπι και αυτό είναι όλο. Περίμενα ολόκληρη τη σεζόν να έρθει εκείνη η στιγμή».«Το να επιστρέψεις στις προπονήσεις, να ανακάμψεις από έναν τραυματισμό, να προετοιμαστείς για ένα Game 5 με τη Μακάμπι και τώρα να επιστρέψεις από το 0-2 κόντρα στον Ολυμπιακό είναι απίστευτο. Έδωσα ό,τι είχα στο παρκέ».«Είμαι πραγματικά κουρασμένος. Αλλά άξιζε τον κόπο. Αυτή η σεζόν μου άφησε δύο τίτλους και πολλές γνώσεις. Χάρη στις κακές στιγμές, μπορώ να απολαμβάνω τις καλές στιγμές περισσότερο. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια και έχω ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές και η οικογένειά μου με στήριξε άνευ όρων».«Η αλήθεια είναι ότι έχω νιώσει πολλή αγάπη. Λατρεύω την Αθήνα, αγαπώ τους οπαδούς. Με αγαπούν πολύ, τους αγαπώ κι εγώ και έτσι ένιωθα όλη τη σεζόν».«Μου αρέσει επίσης να κερδίζω. Είμαι εδώ για να κερδίζω. Σίγουρα θέλω να κερδίζω το επόμενο έτος. Τα πάντα. Είχαμε δύο κύπελλα που δεν κατακτήσαμε φέτος, το Super Cup και το Κύπελλο. Θέλω να κερδίζω τα πάντα. Είναι ένα μακρύ καλοκαίρι, αλλά μου αρέσει να είμαι εδώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.