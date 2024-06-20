18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Την παραδειγματική τιμωρία Κροατίας και Αλβανίας ζητά από την UEFA η Σερβία, και απειλεί ότι εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί τότε σκέφτεται σοβαρά την αποχώρηση της από το Euro.



Ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας της Σερβίας, Γιόβαν Σουρμπάτοβιτς σε δηλώσεις του έκανε γνωστό ότι θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο στη UEFA με το οποίο θα ζητείται η τιμωρία των δύο ομάδων γιατί στο 59ο λεπτό του μεταξύ τους αγώνα οι οπαδοί και των δύο χωρών φώναξαν ένα σύνθημα κατά της Σερβίας. «Σκοτώστε, σκοτώστε, σκοτώστε τους Σέρβους», ήταν αυτό που εξόργισε την ομοσπονδία της γειτονικής μας χώρας.

«Θα ζητήσουμε την παραδειγματική τιμωρία της Κροατίας και της Αλβανίας και είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί ακόμη και εάν αυτό μας κοστίσει την συμμετοχή μας στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Είμαστε σίγουροι ότι θα επιβληθεί τιμωρία, και εάν αυτό δεν γίνει τότε θα σκεφτούμε το πώς θα αντιδράσουμε», ανέφερε.Μάλιστα, θέλησε να πιέσει ενδεχομένως για μια τιμωρία επισημαίνοντας ότι μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί τιμωρίες στη Σερβία για λιγότερο σημαντικά θέματα.

