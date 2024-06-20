18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σάλος επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συμπεριφορά του Μιρλίντ Ντάκου και των οπαδών της εθνικής Αλβανίας μετά το τέλος της ισόπαλης αναμέτρησης με την Κροατία.



Αρχικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο ο κόσμος της γειτονικής χώρας, όσο και και εκείνος της Κροατίας φώναζαν υβριστικά συνθήματα κατά της Σερβίας, ενώ στο φινάλε του ματς η κατάσταση ξέφυγε ακόμη και από έναν διεθνή των Αλβανών!



Συγκεκριμένα, ο Μιρλίντ Ντάκου συμμετείχε σε υβριστικά συνθήματα κατά της Βόρειας Μακεδονίας, παίρνοντας μάλιστα και μια ντουντούκα στα χέρια, με την οποία έδινε το σύνθημα για να φωνάζουν οι οπαδοί της Αλβανίας: «γ@μw τους Βορειομακεδόνες».



Δεδομένα, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα εξετάσει το βίντεο που έχει διαρρεύσει, με τον Ντάκου να κινδυνεύει με πολύ βαριά τιμωρία, ακόμη και για μη συμμετοχή του στο ματς με την εθνική Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική του ομίλου.

