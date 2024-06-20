Κετσετζόγλου: «Πιστεύω θα γίνουν πολύ καλές μεταγραφές - Ο φίλος της ΑΕΚ θέλει εγγυημένη σταθερότητα»

Στα όσα επιβεβαιώθηκαν από την πολύωρη συνάντηση Αλμέιδα-Ηλιόπουλου και στο μεταγραφικό σχεδιασμός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε πως ο «Πελάδο» θα συνεχίσει να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στο αγωνιστικό, όπως και επί προεδρίας Μελισσανίδη, κάτι που, άλλωστε, ήθελε και ο νέος ιδιοκτήτης της «Ένωσης».



Παράλληλα, έκανε λόγο πως η συνάντηση των δύο ανδρών πήγε καλά, ενώ όσον αφορά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Ηλιόπουλου ξεκαθάρισε πως θα περάσει το μήνυμα που θέλει, ενώ πρόσθεσε πως ο φίλος της ΑΕΚ θέλει να υπάρχει εγγυημένη σταθερότητα.



Εκτίμησε πως θα γίνουν πολύ καλές μεταγραφές στον «δικέφαλο», που θα φέρουν ενθουσιασμό στον κόσμο, αλλά θα καλύψουν και τα «θέλω» του Αλμέιδα.



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

