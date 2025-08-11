Παναθηναϊκός: Νέος αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ ο Τάκης Φύσσας

Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνει ο Τάκης Φύσσας σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου. Οι αρμοδιότητές του διευρύνονται, καθώς πέρα από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου θα έχει και αυτά του Γ' αντιπροέδρου.



Πλέον το ΔΣ έγινε οκταμελές με την προσθήκη του Τάκη Φύσσα, ο οποίος θα μπορεί να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League.

Στο προηγούμενο επταμελές συμβούλιο υπό την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου (που κατέχει και τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου), υπήρχαν δύο αντιπρόεδροι: ο Γιάννης Παναγιωτίδης και η Αθηνά Μπαλωμένου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι ο Σπύρος Βλάχος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, η Άννα Λουμίδη κι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, ως εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου. Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League».

