Παγκάκης: Τετέ ή Τσέριν; Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, είναι απλή η απάντηση

Παρά τις πιθανότητες για τριάδα στο κέντρο, με Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Τσιριβέγια, ο Βιτόρια, ψήφισε Τετέ στο ΟΑΚΑ! Λογική η προσέγγιση του κόουτς. Έβαλε στα επίσημα, ότι δοκίμασε σε Ελλάδα και Αυστρία στα φιλικά. Με τον Βραζιλιάνο πίσω από το φορ. Προτίμησε αυτή τη διάταξη, αντί τον πιο σκληροτράχηλο Τσέριν, στο βασικό σχήμα. Του οποίου η παρουσία εξασφάλιζε περισσότερα τρεξίματα ανασταλτικά, παρά δημιουργικά. Συν το πλεονέκτημα του, ότι πατάει αρκετά περιοχή. Και μετά το πρώτο δείγμα πάμε στο επόμενο βήμα… Και τώρα τι γίνεται τώρα, είναι το ερώτημα;

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.