Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Φεύγει από τη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, τον έχει προσεγγίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ.

Λίβερπουλ: Φεύγει ο Τσιμίκας, τον έχει προσεγγίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ

Μετά από μία πενταετία, 115 συμμετοχές και τέσσερις τίτλους, ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας μπακ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Άρνε Σλοτ, έχοντας μείνει εκτός αποστολής από το Community Shield με την Κρίσταλ Πάλας.

«Ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του» αναφέρει η σχετική δημοσίευση, που επισημαίνει πως η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει προσεγγίσει τον διεθνή ακραίο αμυντικό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κώστας Τσιμίκας Λίβερπουλ Premier League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark