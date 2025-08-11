Λίβερπουλ: Φεύγει ο Τσιμίκας, τον έχει προσεγγίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ

Μετά από μία πενταετία, 115 συμμετοχές και τέσσερις τίτλους, ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ.



Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας μπακ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Άρνε Σλοτ, έχοντας μείνει εκτός αποστολής από το Community Shield με την Κρίσταλ Πάλας.

«Ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του» αναφέρει η σχετική δημοσίευση, που επισημαίνει πως η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει προσεγγίσει τον διεθνή ακραίο αμυντικό.

🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.



Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

