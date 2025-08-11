Γιακουμάκης: Οριστικό deal στον ΠΑΟΚ, ψάχνει πτήση για Θεσσαλονίκη

Ο Γιώργος Γιακουμάκης επαναπατρίζεται και θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ, με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα, όπως φαίνεται πια ότι υπάρχει οριστική συμφωνία και ανάμεσα στις δύο ομάδες για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.



Στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον Έλληνα φορ στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, ώστε να ολοκληρωθούν και τα τυπικά που απομένουν για την προσθήκη του Γιακουμάκη στο «ασπρόμαυρο» ρόστερ.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για, με την ελληνική ομάδα να καλύπτει μεγάλο μέρος του μισθού του ποδοσφαιριστή και να έχει και ρήτρα αγοράς του περί τα 5 εκατομμύρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.