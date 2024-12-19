Λογαριασμός
Σοκαριστικός τραυματισμός για Λεσόρ στο ΟΑΚΑ: Έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια

«Πάγωσε» όλο το γήπεδο από την πτώση του Λεσόρ στο παρκέ, στο παιχνίδι με τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

Λεσόρ

Σοκαριστική στιγμή στο ΟΑΚΑ με τον Ματίας Λεσόρ να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στο παρκέ. 

Τη στιγμή που ο αθλητής του Παναθηναϊκού έπεσε κάτω σφαδάζοντας, όλο το γήπεδο πάγωσε, ενώ ο Λεσόρ αποχώρησε κουτσαίνοντας.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού γύρισε το πόδι του και έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους. Άπαντες πάγωσαν, συμπαίκτες, αντίπαλοι και οπαδοί έπιαναν τα κεφάλια τους, ενώ κάποιοι, μάλιστα, έκλαιγαν!

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή του τραυματισμού: 

