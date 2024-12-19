Ήταν… αναμενόμενο, έγινε και επίσημο. Για την αποχώρηση του Μπένιαμιν Βέρμπιτς από τον Παναθηναϊκό ο λόγος, με την «πράσινη» ΠΑΕ να γνωστοποιεί σήμερα (19/12) τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μετά από δυόμισι χρόνια.

Ο Σλοβένος εξτρέμ δεν υπολογιζόταν εδώ και αρκετό καιρό αρχικά από τον Ντιέγκο Αλόνσο και μετέπειτα από τον Ρουί Βιτόρια, ενώ ήταν σε αναζήτηση ομάδας από το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς να καταφέρει να βρει νέα ποδοσφαιρική «στέγη» έως τώρα.

Ωστόσο, Παναθηναϊκός και Βέρμπιτς βρήκαν τη «φόρμουλα» για να χωρίσουν, με το «τριφύλλι» να έχει έναν ποδοσφαιριστή λιγότερο στο ρόστερ, στο πλαίσιο των απαραίτητων αποδεσμεύσεων, που πρέπει να υπάρξουν με παίκτες ανάλογου «καθεστώτος».

Αλλά και τον ίδιο τον 31χρονο άσο να έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει την επόμενη ομάδα του μέσα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του κοινή συναινέσει.

Ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2022, καταγράφοντας 58 συμμετοχές και 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.