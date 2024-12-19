Βαριά καμπάνα από τη ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό! Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας επέβαλε τιμωρία δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών στους «πράσινους», καθώς, όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της, «στις 15/12/2024 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League, αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στο 60ο λεπτό του αγώνα, με την επίτευξη τέρματος από την ομάδα τους, πυροδότησαν και έριψαν από τη θύρα 4 του γηπέδου, εντός του αγωνιστικού χώρου και πιο συγκεκριμένα στο περιμετρικό ταρτάν και πίσω από τη σημαία του κόρνερ δύο (2) κροτίδες, οι οποίες έσκασαν σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων από τον εκεί ευρισκόμενο υπάλληλο (security) της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πρόσφορες να προκαλέσουν τον τραυματισμό του».

Κανονικά η τιμωρία θα ήταν για μία αγωνιστική, ωστόσο, όπως εξηγεί η ΔΕΑΒ, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη τιμωρηθεί φέτος για τη συμπεριφορά οπαδών του στο ματς με την Athens Kallithea στο γήπεδο της Λεωφόρου και ως εκ τούτου είναι υπότροπος.

Επομένως το «τριφύλλι» θα δώσει τα επόμενα δύο παιχνίδια του στο ΟΑΚΑ χωρίς κόσμο, καταρχήν αυτή την Κυριακή με την Athens Kallithea, στο τελευταίο του ματς για το 2024, αλλά και -το κυριότερο- με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 5ης Ιανουαρίου για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΔΕΑΒ στη σχετική ενημέρωση αναφέρει ότι: «Αφού έλαβε υπόψη

α) την έκθεση συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 15/12/2024 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League, αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στο 60ο λεπτό του αγώνα, με την επίτευξη τέρματος από την ομάδα τους, πυροδότησαν και έριψαν από τη θύρα 4 του γηπέδου, εντός του αγωνιστικού χώρου και πιο συγκεκριμένα στο περιμετρικό ταρτάν και πίσω από τη σημαία του κόρνερ δύο (2) κροτίδες, οι οποίες έσκασαν σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων από τον εκεί ευρισκόμενο υπάλληλο (security) της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πρόσφορες να προκαλέσουν τον τραυματισμό του,

β) την αντίστοιχη σύμφωνη έκθεση του παρατηρητή της διοργανώτριας Αρχής, Super League,

γ) την αντίστοιχη σύμφωνη έκθεση του παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 48/2024 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής δύο (2) αθλητικών συναντήσεων ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση, καθόσον για την ίδια αγωνιστική περίοδο (πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2024/2025 της Super League 1) η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει ήδη τιμωρηθεί, με την υπ’ αριθμό 25/2024 Πράξη της ΔΕΑΒ, με αντίστοιχη διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αγωνιστικής αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών, για αντίστοιχου περιεχομένου παράβαση του άρθρου 10, παρ. 1 του ν.5085/2024 (υποτροπή), κατά τον αγώνα της με την ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA FC, που διεξήχθη στις 1/9/2024 στο γήπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ».

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν.5085/2024».

