Νάγκετς: Ανοικτοί στο ενδεχόμενο ανταλλαγής ΛαΒίν με Πόρτερ Τζούνιορ οι Μπουλς

Το τελευταίο διάστημα, ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ βλέπουν το φως της δημοσιότητας που θέλουν τους Σικάγο Μπουλς έτοιμους να τραβήξουν την… σκανδάλη και να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ τους με φόντο το μέλλον.

Ένα από τα «καυτά» ονόματα των «ταύρων» που παίζει δυνατά σε μεταγραφικά σενάρια, είναι εκείνο του Ζακ ΛαΒίν, ο κύκλος του οποίου φαίνεται πως έχει φτάσει στο τέλος του στη «Πόλη των Ανέμων».

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος, Έβαν Σίντερι, οι Μπουλς είναι ανοικτοί στο ενδεχόμενο ενός trade με τους Ντένβερ Νάγκετς για την απόκτηση του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ αντί του ΛαΒίν.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, οι ιθύνοντες του οργανισμού του Σικάγου πιστεύουν πως ο 26χρονος φόργουορντ των «σβόλων» ταιριάζει «γάντι» στα μελλοντικά πλάνα της ομάδας για την ανοικοδόμηση του ρόστερ.

Τη φετινή σεζόν, ο Πόρτερ μετράει 18,5 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 24 παιχνίδια της regular season, την ώρα όπου ο ΛαΒίν έχει κατά μέσο όρο 21,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 23 ματς.

The Bulls are open to taking back Michael Porter Jr. in a trade with the Nuggets for Zach LaVine.



Chicago views the 26-year-old wing as an ideal piece on their rebuilding timeline.



Porter is under contract through 2026-27, but only $12 million is guaranteed in the final year. pic.twitter.com/Fi4l634EQ1 — Evan Sidery (@esidery) December 19, 2024

Πηγή: skai.gr

