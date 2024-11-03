Ξέσπασε στο τρίτο δεκάλεπτο και ισοπέδωσε τον Προμηθέα κλείνοντας ιδανικά την «τριπλή» εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Μετά τις νίκες επί των Βιλερμπάν και Ερυθρού Αστέρα, οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, έκαναν το 5/5 στη Stoiximan GBL, επικρατώντας 92-67 της ομάδας της Πάτρας με απόλυτους πρωταγωνιστές τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που σκόραρε 24 πόντους και τον Ντίνο Μήτογλου που είχε 18 πόντους.

Εξαιρετικός ο Τούρκος σέντερ ο οποίος εκτός από την τεράστια βοήθεια στο σκοράρισμα, συνέβαλε τα μέγιστα και στην άμυνα μαζεύοντας οκτώ ριμπάουντ και κάνοντας και ένα μπλοκ.

Σπουδαία εμφάνιση για ένα ημίχρονο από τον Προμηθέα ο οποίος κατέρρευσε, αλλά «κέρδισε» την εντυπωσιακή εμφάνιση του Τζόρνταν Γουόκερ που είχε 18 πόντους με 5 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Γουές Ιβουντου με 12 πόντους.

Πλέον η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στρέφει την προσοχή της στο επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της Euroleague την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.

Το ματς:

Mε πεντάδα Καλαϊτζάκη, Γκραντ Ναν, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν ο Παναθηναϊκός, την στιγμή που ο Προμηθέας ξεκίνησε στο παρκέ με Γουόκερ, Λούντζη, Χρυσικόπουλο, Ιβούντου, Καραγιαννίδη.

Το ξεκίνημα είχε «πράσινο» χρώμα, αφού οι γηπεδούχοι με πρωταγωνιστές τους Μήτογλου, Καλαϊτζάκη και Γιούρτσεβεν έφτασαν σε ένα γρήγορο 9-0. Η ομάδα της Πάτρας μετά το 11-2 του Παναθηναϊκού έτρεξε ένα επί μέρους 5-0 με τον Ιβούντου και τον Γουόκερ να ηγούνται στο σκοράρισμα. Ο Γιουρτσεβέν συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση, έχοντας απόλυτη ευστοχία, την στιγμή που και ο Κέντρικ Ναν μπήκε στην εξίσωση με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο +11 για το «τριφύλλι» (24-13).

Εκρηκτική εκκίνηση του Προμηθέα στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους Ερνάντες, Χρυσικόπουλο και Γουόκερ να τρέχουν ένα επί μέρους 9-2 για την ομάδα της Πάτρας, ροκανίζοντας τη διαφορά στο -3 (26-23) στα πρώτα 3:50. Σλούκας και Παπαπέτρου με πέντε πόντους έδωσαν μετά από αρκετή ώρα σκορ στον Παναθηναϊκό, ωστόσο αμφότερες οι ομάδες ήταν αρκετά άστοχες από τα μισά της δεύτερης περιόδου. Ο Προμηθέας πίεζε αρκετά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αναγκάζοντας την σε βεβιασμένες κινήσεις, με τον Καραγιαννίδη και τον Λούντζη να κρατούν κοντά στο σκορ τους Πατρινούς, την στιγμή που ο Γιούρτσεβεν κρατούσε σταθερά τον Παναθηναϊκό στο επιθετικό κομμάτι. Ο Προμηθέας ωστόσο επανήλθε από το -9 και πήγε στα αποδυτήρια στο -5 με το καλάθι του Καραγιαννίδη για το 38-35.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο με σκοπό να πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα, όπως και έγινε με τους Μήτογλου, Ναν και Γιούρτσεβεν, να χτίζουν ένα επί μέρους 8-0 το οποίο έφερε το «τριφύλλι» στο +13 (46-33). Ο ρυθμός του ματς έγινε ξέφρενος με τον φοβερό Γουόκερ, αλλά και τον Γουίλιαμς να κουβαλούν στο σκοράρισμα τον Προμηθέα, με τον Παναθηναϊκό να είναι απόλυτα εύστοχος από το τρίποντο με τον Μήτογλου, τον Ναν, τον Σλούκα τον Καλαϊτζάκη, να έχουν ένα... φονικό 7/7 πίσω από τα 6,75 βοηθώντας την ομάδα του Αταμάν να πάει στο +20 (67-47). Το κρεσέντο των «πρασίνων» σταμάτησε ο Λορέντσο Μπράουν που αστόχησε από τη γωνία με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 70-48.

Η διαφορά του σκορ επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να ηρεμήσει και να βγάλει το πόδι από το γκάζι με τις δυο ομάδες να σκοράρουν από τέσσερις πόντους αμφότερες στα πρώτα τριάμισι λεπτά της 4ης περιόδου. Ο Αταμάν άνοιξε το ροτέισον αφήνοντας στον πάγκο μόνο τον Ερνανγκόμεθ, αφού λεπτά κατέγραψε και ο Μωραΐτης. Γουίλιαμς και Πέρι ήταν εκείνη που επιχείρησαν να ροκανίσουν με το μακρινό τους σουτ τη διαφορά η οποία ολοκληρώθηκε στο +25 (92-67).

Τα δεκάλεπτα: 24-13, 38-33, 70-48, 92-67

