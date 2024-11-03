Το αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 3-0

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπόχουμ 7-2

Χοφενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 0-2

Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-1

Χόλσταϊν Κίελ-Χαϊντενχάιμ 1-0

Ντόρτμουντ-Λειψία 2-1

Φράιμπουργκ-Μάιντς 0-0

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 4-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 23

Λειψία 20

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 17

Λεβερκούζεν 16

Ντόρτμουντ 16

Φράιμπουργκ 16

Ουνιόν Βερολίνου 15

Στουτγκάρδη 13

Γκλάντμπαχ 13

Βέρντερ Βρέμης 12

Άουγκσμπουργκ 11

Χαϊντενχάιμ 10

Μάιντς 10

Βόλφσμπουργκ 9

Ζανκτ Πάουλι 8

Χοφενχάιμ 8

Χόλσταϊν Κίελ 5

Μπόχουμ 1

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.