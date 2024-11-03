Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

League 1: Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Συνεχίζει την κούρσα από την πρώτη θέση η Παρί Σεν Ζερμέν - Γκέλα... ολκής για τη Μονακό - Πέταξε την ευκαιρία και η Λιλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη γαλλική λίγκα:

Μονακό-Ανζέρ           0-1

Λιλ-Λιόν               1-1

Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς   1-0

Μπρεστ-Νις             0-1

Σεντ Ετιέν-Στρασμπούρ  2-0

Τουλούζ-Ρεμς           1-0

Οσέρ-Ρεν               4-0

Χάβρη-Μονπελιέ         1-0 

Ναντ-Μαρσέιγ          21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν  26 

Μονακό           20 

Λιλ              18 

Μαρσέιγ          17 -9αγ.

Νις              16 

Λιόν             15 

Λανς             14 

Ρεμς             14

Στρασμπούρ       13 

Οσέρ             13 

Μπρεστ           13 

Τουλούζ          12

Ρεν              11

Ναντ             10 -9αγ.

Ανζέ             10 

Σεντ Ετιέν       10

Χάβρη             9

Μονπελιέ          4

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark