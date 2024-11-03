Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη γαλλική λίγκα:
Μονακό-Ανζέρ 0-1
Λιλ-Λιόν 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς 1-0
Μπρεστ-Νις 0-1
Σεντ Ετιέν-Στρασμπούρ 2-0
Τουλούζ-Ρεμς 1-0
Οσέρ-Ρεν 4-0
Χάβρη-Μονπελιέ 1-0
Ναντ-Μαρσέιγ 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 26
Μονακό 20
Λιλ 18
Μαρσέιγ 17 -9αγ.
Νις 16
Λιόν 15
Λανς 14
Ρεμς 14
Στρασμπούρ 13
Οσέρ 13
Μπρεστ 13
Τουλούζ 12
Ρεν 11
Ναντ 10 -9αγ.
Ανζέ 10
Σεντ Ετιέν 10
Χάβρη 9
Μονπελιέ 4
