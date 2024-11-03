Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη γαλλική λίγκα:

Μονακό-Ανζέρ 0-1

Λιλ-Λιόν 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς 1-0

Μπρεστ-Νις 0-1

Σεντ Ετιέν-Στρασμπούρ 2-0

Τουλούζ-Ρεμς 1-0

Οσέρ-Ρεν 4-0

Χάβρη-Μονπελιέ 1-0

Ναντ-Μαρσέιγ 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 26

Μονακό 20

Λιλ 18

Μαρσέιγ 17 -9αγ.

Νις 16

Λιόν 15

Λανς 14

Ρεμς 14

Στρασμπούρ 13

Οσέρ 13

Μπρεστ 13

Τουλούζ 12

Ρεν 11

Ναντ 10 -9αγ.

Ανζέ 10

Σεντ Ετιέν 10

Χάβρη 9

Μονπελιέ 4

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.