Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Νιούκαστλ-Άρσεναλ 1-0

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Ίπσουιτς-Λέστερ 1-1

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 3-0

Σαουθάμπτον-Έβερτον 1-0

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 2-2

Τότεναμ-Άστον Βίλα 4-1

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 1-1

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 4/11



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Λίβερπουλ 25

Μάντσεστερ Σίτι 23

Νότιγχαμ Φόρεστ 19

Τσέλσι 18

Αρσεναλ 18

Αστον Βίλα 18

Μπράιτον 16

Τότεναμ 16

Μπόρνμουθ 15

Νιούκαστλ 15

Μπρέντφορντ 13 -9αγ.

Φούλαμ 12 -9αγ.

Μάντσεστερ Γιουν. 12

Γουέστ Χαμ 11

Λέστερ 10

Έβερτον 9

Κρίσταλ Πάλας 7

Ίπσουιτς 5

Σαουθάμπτον 4

Γουλβς 3

