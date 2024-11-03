Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 1-0
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Ίπσουιτς-Λέστερ 1-1
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 3-0
Σαουθάμπτον-Έβερτον 1-0
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 2-2
Τότεναμ-Άστον Βίλα 4-1
Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 1-1
Φούλαμ-Μπρέντφορντ 4/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λίβερπουλ 25
Μάντσεστερ Σίτι 23
Νότιγχαμ Φόρεστ 19
Τσέλσι 18
Αρσεναλ 18
Αστον Βίλα 18
Μπράιτον 16
Τότεναμ 16
Μπόρνμουθ 15
Νιούκαστλ 15
Μπρέντφορντ 13 -9αγ.
Φούλαμ 12 -9αγ.
Μάντσεστερ Γιουν. 12
Γουέστ Χαμ 11
Λέστερ 10
Έβερτον 9
Κρίσταλ Πάλας 7
Ίπσουιτς 5
Σαουθάμπτον 4
Γουλβς 3
