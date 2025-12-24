Λογαριασμός
«Μία τάπα, μία κούρσα, ένα τελείωμα»: Η δημοσίευση του Παναθηναϊκού για την τρομερή φάση με Φαρίντ & Ναν

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη φάση που ξεχώρισε από το διπλό ενάντια στη Ζάλγκιρις Κάουνας, με πρωταωνιστές τους Κένεθ Φαρίντ και Κέντρικ Ναν

Ναν

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στο Κάουνας ενάντια στη Ζάλγκιρις, με τους «πράσινους» να ξεχωρίζουν την πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης.

Πρωταγωνιστές αυτής, οι Κένεθ Φαρίντ και Κέντρικ Ναν, με τον πρώτο να... κατεβάζει τον γενικό στον Μπραζντέικις και τον δεύτερο να ξεχύνεται στον αιφνιδιασμό τελειώνοντας ιδανικά τη φάση και το ματς.

Πηγή: sport-fm.gr

