Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στο Κάουνας ενάντια στη Ζάλγκιρις, με τους «πράσινους» να ξεχωρίζουν την πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης.



Πρωταγωνιστές αυτής, οι Κένεθ Φαρίντ και Κέντρικ Ναν, με τον πρώτο να... κατεβάζει τον γενικό στον Μπραζντέικις και τον δεύτερο να ξεχύνεται στον αιφνιδιασμό τελειώνοντας ιδανικά τη φάση και το ματς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.