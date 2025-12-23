Euroleague: Διαστημικός Παναθηναϊκός στο Κάουνας, νίκησε τη Ζάλγκιρις 85-92

Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ, 25 ολόκληρα λεπτά για να βρει τρόπο λειτουργίας χωρίς τον Κώστα Σλούκα, αλλά όταν το βρήκε, «πάτησε» την ισχυρή στην έδρα της Ζάλγκιρις με σκορ 85-92 και έφτασε τις 12 νίκες στην Euroleague. Τρομερή απόδοση και νταμπλ-νταμπλ ο Σορτς (15 πόντοι, 10 ασίστ), άξιος συμπαραστάτης οργανωτικά ο Γκραντ, ενώ Ναν, Οσμάν και Γιούρτσεβεν είχαν το νου τους στο σκοράρισμα. Φαρίντ και Ερναντγκόμεζ ανέλαβαν τον εναέριο έλεγχο, Καλαϊτζάκης και Μήτογλου έπαιξαν κυρίως άμυνα κι έτσι όλοι οι παίκτες του Αταμάν είχαν το ρόλο τους, σε αυτή τη νίκη που διατήρησε την ομάδα στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Μόνο επτά πόντους έβαλε από βολές ο Παναθηναϊκός, τους υπόλοιπους 85 από 23 δίποντα και 13 τρίποντα.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του ματς ήρθαν από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Ζάλγκιρις και καλάθι του Τουμπέλις. Ο Όσμαν απάντησε με δύσκολο τρίποντο, με τον Ράιτ να καρφώνει για το 4-3. Ο Μήτογλου με τον Γκος αντάλλαξαν λέι απ (6-5), με τον Καλαϊτζάκη να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 6-7. Το πρόβλημα με τα ριμπάουντ συνεχίστηκε και ο Ράιτ σκόραρε με διπλή προσπάθεια (8-7), πριν καρφώσει εντυπωσιακά για το 10-9. Ο Σλίβα ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (13-9), με τον Φρανσίσκο να κάνει το ίδιο για το 16-9. Ο Σορτς έδωσε λύση με λέι απ (16-11), με τον Ναν να σκοράρει με ωραία κίνηση για το 16-13. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε άμεσα με τρίποντο του Μπουτκεβίτσιους (19-13), πριν ο Ναν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 19-15. Σορτς και Γκος σκόραραν με συνεχόμενα λέι απ (21-17), με τον Μπιρούτις να καρφώνει για το 23-17. Τα συνεχόμενα καλάθια του Λο διαμόρφωσαν το 28-19 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Γιούρτσεβεν έβαλε συνεχόμενους πόντους μετά από πάρε-βάλε ασίστ των Ναν και Χουάντσο, με τον Γκραντ να μειώνει σε 32-26 από τη γωνία. Ο Τούρκος ψηλός μείωσε ακόμη περισσότερο, όμως ο Ράιτ απάντησε με επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωμα για το 34-28. Οι Λιθουανοί βρήκαν λύσεις με γκολ φάουλ του Ράιτ και τρίποντο του Ουλάνοβας, ενώ ο Τουμπέλις έφερε τη διαφορά στο +10 (42-32). Η αντεπίθεση της Ζάλγκιρις συνεχίστηκε, με τα συνεχόμενα καρφώματα του Μπιρούτις να τη φέρνουν μπροστά στο σκορ με 46-32. Ο Γκραντ έδωσε λύση με τρίποντο μετά από τάπα του Μήτογλου (46-35), όμως ο Λο πήγε σε ένα εύκολο λέι απ για το 48-35. Ο Μήτογλου μείωσε ξανά με ωραία ασίστ του Σορτς (48-37), ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο για το 48-40. Το πρόβλημα «Ράιτ» συνεχίστηκε, με τον Αμερικανό να καρφώνει για το 50-40 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γιούρτσεβεν μείωσε από κοντά (51-42), όμως ο Γκος μετά από χαμένο αιφνιδιασμό του Παναθηναϊκού έβαλε τρίποντο για το 54-42. Ο Ράιτ κάρφωσε παίρνοντας και το φάουλ (56-42), με τον Ναν να απαντάει με τρίποντο (56-45) και τον Μπιρούτις να καρφώνει για το 58-45. Ο Γιούρτσεβεν συνέχισε να δίνει λύσεις (58-47), πριν ο Όσμαν ευστοχήσει σε μακρινό σουτ για το 58-50. Ο Σορτς μείωσε κι άλλο (60-55) με τρίποντο από τη γωνία, πριν ο Όσμαν βάλει κι αυτός ένα για το 62-58. Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε με πολύ δύσκολο λέι απ, ενώ ο Φαρίντ έφερε το ματς στον πόντο με μία βολή (62-61). Η τρίτη περίοδος έληξε 64-63, με όλα να είναι ανοιχτά για το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός πήρε γρήγορα το προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο, με τον… αφιονισμένο Όσμαν να πετυχαίνει οκτώ συνεχόμενους πόντους για το 68-71. Ο Ναν πήγε στο λέι απ και σκόραρε (68-73), πριν ευστοχήσει σε τρίποντο για το 68-76. Ο Όσμαν δεν μπορούσε να αστοχήσει, όπως και ο Ναν, που έγραψε το 71-81. Ο Γκος έτρεξε στο τρανζίσιον και βρήκε στόχο με λέι απ (73-81), όμως ο Καλαϊτζάκης απάντησε με τρίποντο για το 73-84. Ο Ουλάνοβας έδωσε ανάσα στη Ζάλγκιρις με… τετράποντο (77-84), όμως ο Ναν απάντησε αμέσως για το 77-87. Ο Ουλάνοβας βρήκε λύση από κοντά (79-87), όμως μία τάπα του Φαρίντ και ένα λέι απ του Ναν έφεραν τη διαφορά στους 10 (79-89), με τον Σορτς να γράφει το 81-91. Ο Ράιτ μείωσε με κάρφωμα (83-91), πριν σκοράρει ξανά για το 85-91, όμως η Ζάλγκιρις δεν είχε χρόνο και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.