Παναθηναϊκός: Το τέλειο… «59,1%» που του έφερε το διπλό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά με τον πιο εμφατικό τρόπο, πανηγυρίζοντας μία τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τη σαφή αγωνιστική του άνοδο και το ισχυρό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται.

Οι «πράσινοι» είχαν ήδη χτίσει ψυχολογία από τις σπουδαίες επιτυχίες απέναντι σε Φενερμπαχτσέ και Χάποελ Τελ Αβίβ και στο Κάουνας κατάφεραν να τις… τριπλασιάσουν, δείχνοντας χαρακτήρα και βάθος.

