Παναθηναϊκός: Το τέλειο… «59,1%» που του έφερε το διπλό

Οι «πράσινοι» έβλεπαν το αντίπαλο καλάθι σαν… βαρέλι και απλά δεν μπορούσαν να χάσουν

Ζαλγκίρις Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά με τον πιο εμφατικό τρόπο, πανηγυρίζοντας μία τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τη σαφή αγωνιστική του άνοδο και το ισχυρό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται.

Οι «πράσινοι» είχαν ήδη χτίσει ψυχολογία από τις σπουδαίες επιτυχίες απέναντι σε Φενερμπαχτσέ και Χάποελ Τελ Αβίβ και στο Κάουνας κατάφεραν να τις… τριπλασιάσουν, δείχνοντας χαρακτήρα και βάθος.

Πηγή: skai.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
