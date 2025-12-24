Λογαριασμός
Η νέα Χριστουγεννιάτικη mini-movie του ΠΑΟΚ

Mε Σκιαδαρέση, Μαυρόπουλο, Ζαμπούνη και… Τάισον σε ρόλο έκπληξη

ΠΑΟΚ

Ο «δικέφαλος του βορρά» κυκλοφόρησε το διάρκειας 10 λεπτών βίντεο που ετοίμασε για τις γιορτές, με το… κομμάτι που λείπει από τα φετινά Χριστούγεννα του ΠΑΟΚ.

Φυσικά, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης δεν γινόταν να λείπει, πρωταγωνιστούν επίσης οι Δημήτρης Μαυρόπουλος, Χρήστος Ζαμπούνης και Θανάσης Σαμαράς, ενώ, οι παίκτες του Λουτσέσκου δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

