Τελικός «αιωνίων» στο βόλεϊ ανδρών μετά από 16 χρόνια! Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Super Cup γυναικών στον οποίο ο Πανιώνιος έγραψε ιστορία επικρατώντας 3-2 του Ολυμπιακού, η ΕΣΑΠ, έδωσε τη σκυτάλη στους άνδρες.

Η διοργανώτρια αρχή λοιπόν, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12), γνωστοποίησε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, θα τεθούν αντιμέτωποι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 στο κλειστό γυμναστήριο του Μαρκόπουλου στο πλαίσιο του 13ου τελικού του Super Cup βόλεϊ ανδρών.

Εκεί οι πρωταθλητές «πράσινοι» κόντρα στους Κυπελλούχους «ερυθρόλευκους» θα τεθούν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά. Η πρώτη και τελευταία, μέχρι σήμερα, συνάντηση των δυο «αιωνίων» σε συγκεκριμένο τελικό, ήταν στις 15 Οκτωβρίου του 2010 στη Σαντορίνη, όταν η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει 3-1 σετ.

Η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ:

H ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως το Σούπερ Καπ 2025 μεταξύ του πρωταθλητή 2024-25 Παναθηναϊκού Α.Ο. και του κυπελλούχου 2024-25 Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.



