Παναθηναϊκός: Λαοθάλασσα στο ΟΑΚΑ δύο ώρες πριν το τζάμπολ

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 21:45 θα υποδεχθεί στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ την Αναντολού Εφές στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των playoffs της Ευρωλίγκας, με έπαθλο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Four του Άμπου Ντάμπι!



Δύο ώρες πριν το μεγάλο τζάμπολ της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλοι των «πράσινων» έχουν κατακλύσει τα πέριξ του Κλειστού των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, περιμένοντας να μπουν στο γήπεδο, δίνοντας παράλληλα από νωρίς παλμό και χρώμα στην βραδιά με συνθήματα και τραγούδια!

