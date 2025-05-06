Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πράσινη» λαοθάλασσα στο ΟΑΚΑ δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 5

Δύο ώρες πριν το μεγάλο τζάμπολ στο Game 5 κόντρα στην Εφές, χιλιάδες φίλοι το Παναθηναϊκού βρίσκονται ήδη έξω από το ΟΑΚΑ, δίνοντας από νωρίς παλμό και χρώμα

Παναθηναϊκός: Λαοθάλασσα στο ΟΑΚΑ δύο ώρες πριν το τζάμπολ

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 21:45 θα υποδεχθεί στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ την Αναντολού Εφές στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των playoffs της Ευρωλίγκας, με έπαθλο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Four του Άμπου Ντάμπι!

Δύο ώρες πριν το μεγάλο τζάμπολ της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλοι των «πράσινων» έχουν κατακλύσει τα πέριξ του Κλειστού των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, περιμένοντας να μπουν στο γήπεδο, δίνοντας παράλληλα από νωρίς παλμό και χρώμα στην βραδιά με συνθήματα και τραγούδια!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark