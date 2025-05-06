Τον γύρο του διαδικτύου έκανε το βράδυ της Δευτέρας (05/05) ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο φέρεται να δείχνει παίκτες της Παρτίζαν να συμμετέχουν σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε δρόμο του Βελιγραδίου έξω από νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν, πρόκειται για τους Κάρλικ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, και Ισαάκ Μπονγκά, με το σοβαρότατο επεισόδιο να διαδραματίζεται ξημερώματα έξω από κλαμπ της σέρβικης πρωτεύουσας. Μάλιστα, υπήρξαν δημοσιεύματα που ενέπλεξαν το όνομα του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, με τον άγριο καβγά.

Παρόλα αυτά, ο Σέρβος στράικερ τοποθετήθηκε μέσω story στο Instagram, τονίζοντας πως βρέθηκε πράγματι στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, όμως αποχώρησε δέκα λεπτά πριν ξεσπάσει ο καβγάς και ουδέποτε ενεπλάκη σε αυτόν.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μια δήλωση σχετικά με λανθασμένες δημοσιεύσεις διαφόρων σερβικών ιστοσελίδων και εφημερίδων. Δεν υπήρξε καμία ένταση κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο κλαμπ.

Δεν υπήρξε καμία απολύτως επαφή μεταξύ της παρέας μου και των καλαθοσφαιριστών της Παρτίζαν. Έφυγα από το κλαμπ 10 λεπτά πριν από το περιστατικό και δεν είχα καμία επαφή με τους καλαθοσφαιριστές της Παρτίζαν.

Τι συνέβη μετά από αυτό, δεν γνωρίζω. Ο άνθρωπος που χτυπήθηκε στο κεφάλι με το μπουκάλι είναι μάλιστα υποστηρικτής της Παρτιζάν και απ’ όσο γνωρίζω έχει υποστεί σοβαρές σωματικές βλάβες που θα έχουν δια βίου συνέπειες.

Αν θέλετε να δικαιολογήσετε αυτό το περιστατικό, σας παρακαλώ να αποφύγετε να αναφέρετε το όνομά μου σε ρατσιστικά σχόλια δηλώνοντας ότι είχα οποιοδήποτε ρόλο σε αυτό το περιστατικό. Καταδικάζω έντονα κάθε μορφή ρατσισμού και βίας», έγραψε αναλυτικά ο Πρίγιοβιτς.

