Ολυμπιακός: Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το Final 4 του Άμπου Ντάμπι

Σε ρυθμούς... Άμπου Ντάμπι κινούνται στον Ολυμπιακό, μετά και το break στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, με τους «ερυθρόλευκους» να προκρίνονται για 14η φορά στην ιστορία τους και τέταρτη σερί στο Final Four της Euroleague.

Όπως είχε προαναγγείλει από την Kυριακή (4/6) η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, σήμερα Τρίτη θα υπήρχε ενημέρωση αναφορικά με τα «μαγικά χαρτάκια» του Final Four.

Έτσι οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, δίνοντας προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, εν όψει της συμμετοχής της ομάδας στο Turkish Airlines Euroleague Final Four 2025 στο ABU DHABI και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων της, που επιθυμούν να ταξιδέψουν και να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας μας, ανακοινώνει τα εξής:

Για την εξυπηρέτηση όλων των φίλων της ομάδας, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως σε κάθε Final Four, θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία κατανομής και διανομής των εισιτηρίων, με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη και δικαιότερη κατανομή και διάθεση των εισιτηρίων στους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνονται τα εξής:

Δυνατότητα για αγορά εισιτηρίου θα έχουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της φετινής περιόδου 2024 - 2025, για τους οποίους θα ακολουθηθεί η διαδικασία των προηγούμενων Final Fours.

Τα εισιτήρια του Final Four ΔΕΝ είναι μεταβιβάσιμα. Θα αφορούν ΜΟΝΟ τον κάτοχο διαρκείας που δικαιούται το εισιτήριο και δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο άτομο.

Κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος δικαιούται να προμηθευτεί, μέσω αγοράς, 1 (ένα) εισιτήριο για το Turkish Airlines Euroleague Final Four 2025 στο ABU DHABI.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει μια Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αγοράς Εισιτηρίου για το Turkish Airlines Euroleague Final Four Την αίτηση μπορεί να την καταθέσει μόνο online, μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της ΚΑΕ, στη διεύθυνση www.olympiacosbc.gr/F4tickets

Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά το ΤΜΗΜΑ, η ΣΕΙΡΑ και η ΘΕΣΗ του διαρκείας.

Στην αίτηση επίσης, δηλώνεται η επιθυμητή κατηγορία εισιτηρίου για τον κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και η σειρά προτίμησης (1 για την πρώτη επιλογή – 3 για την τελευταία), με βάση την οποία, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή του διαθέσιμου εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί μόνο μια συγκεκριμένη κατηγορία εισιτηρίου, συμπληρώνει μόνο το αντίστοιχο κουτάκι.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίων ξεπεράσουν τα διαθέσιμα προς τους κατόχους διαρκείας εισιτήρια (αφού εξαιρεθούν οι ανάγκες της ΚΑΕ, Χορηγοί, κ.λπ.) τότε τα διαθέσιμα εισιτήρια θα κατανεμηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια του κατόχου εισιτηρίου διαρκείας:

Κάθε κάτοχος θέσης Court Seat (Central & Baseline) δικαιούται ένα εισιτήριο.

Κάθε κάτοχος θέσης VIP δικαιούται ένα εισιτήριο.

Κάθε κάτοχος θέσης Executive A & B δικαιούται ένα εισιτήριο, με προτεραιότητα των παλαιότερων κατόχων, με την προϋπόθεση φυσικά, να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μετά και την κατανομή των ανώτερων κατηγοριών.

Κάθε κάτοχος των υπόλοιπων κατηγοριών εισιτηρίων διαρκείας δικαιούται ένα εισιτήριο, με την προϋπόθεση φυσικά, να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μετά και την κατανομή των ανώτερων κατηγοριών.

Προτεραιότητα σε κάθε κατανομή θα έχουν οι κάτοχοι των ακριβών εισιτηρίων διαρκείας.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 06/05/2025 και ώρα 18:30 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 08/05/2025 και ώρα 23:59 για όλες τις αιτήσεις.

Όταν συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα θα αρχίσουν να ενημερώνονται οι δικαιούχοι των εισιτηρίων, ώστε να προγραμματίσουν το ταξίδι τους.

Η πληρωμές των εισιτηρίων του FINAL FOUR στο ABU DHABI θα γίνονται με κατάθεση στο παρακάτω ΙΒΑΝ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή με μετρητά.

GR 7201721020005102035880921

Παρακαλείσθε όταν θα κάνετε την κατάθεση να μας στείλετε το καταθετήριο με email στο ticketingdpt@olympiacosbc.gr.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής των εισιτηρίων του F4, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τον τρόπο αποπληρωμής τους.

Σημαντική διευκρίνιση, τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν αφορούν έσοδα από υπηρεσίες θεάματος που παρέχει η ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά αφορούν έσοδα της διοργανώτριας αρχής και του σταδίου που θα διεξαχθούν οι τελικοί.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους τελικά θα δοθεί εισιτήριο, είναι υποχρεωμένοι να μας δηλώσουν το ταξιδιωτικό τους πρόγραμμα (ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, αριθμούς πτήσεων, ώρες πτήσεων, ξενοδοχεία διαμονής) καθώς, όλα τα εισιτήρια θα είναι ηλεκτρονικά και θα σταλούν στους δικαιούχους μέσω email. Κανένα εισιτήριο δεν θα είναι εφικτό να εκδοθεί αν δεν έχει κατατεθεί στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ το ταξιδιωτικό πρόγραμμα του κατόχου του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχει ο φίλαθλος, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για το Turkish Airlines Euroleague Final Four 2025 θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει την Αίτηση, σωστά συμπληρωμένη και εντός της προθεσμίας που ανακοινώθηκε στη παρούσα ανακοίνωση. Φίλαθλος που δεν καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στη διαδικασία κατανομής και διάθεσης εισιτηρίων. Επίσης, κάθε Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου για το Final Four θεωρείται και είναι δεσμευτική. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η τάξη στην κατανομή των εισιτηρίων και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στη διαδικασία διάθεσης καθώς φέτος, τα χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη του Final Four είναι πολύ περιορισμένα.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει βασικό στόχο να εφαρμόσει ένα, όσο το δυνατόν, καλύτερο σύστημα διάθεσης των εισιτηρίων για το Turkish Airlines Euroleague Final Four. Έχει επίσης, πρώτιστο στόχο να επιβραβεύσει όλους τους πιστούς φιλάθλους που στηρίζουν την ομάδα φέτος αλλά και τα προηγούμενα έτη. Κατανοούμε πλήρως ότι δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουμε όλους τους φίλους της ομάδας αλλά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η δικαιότερη δυνατή.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των φιλάθλων στους οποίους θα δοθούν εισιτήρια ή/ και για λόγους καλύτερης οργάνωσης της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή/και μετατροπή της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων για το Euroleague Final Four στο ABU DHABI.

Για οποιαδήποτε μετατροπή ή αλλαγή στη παραπάνω διαδικασία η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα προβεί σε νέα σχετική ανακοίνωση.

