Γκάλης: «Σαν σήμερα το 1980 φόρεσα για πρώτη φορά τη γαλανόλευκη φανέλα»

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, θυμήθηκε πως σαν σήμερα, στις 6 Μαΐου 1980 φόρεσε για πρώτη φορά στην τεράστια καριέρα του τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, o Γκάλης ανέφερε: «Σαν σήμερα στις 6 Μαΐου 1980 στην Ελβετία, σε έναν αγώνα κόντρα στη Σουηδία φόρεσα για πρώτη φορά τη γαλανόλευκη φανέλα. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι... ».



Και πρόσθεσε: «Ήμουν πολύ χαρούμενος, ανυπόμονος και υπερήφανος που θα φορούσα την φανέλα της Εθνικής ομάδας, αλλά παράλληλα ένιωθα και πολύ αγχωμένος και πιεσμένος ενόψει της πρώτης μου εμφάνισης. Έβαλα 25 πόντους, αλλά χάσαμε και κανένας δεν θα μπορούσε να είναι ευχαριστημένος».



Φυσικά, η παρουσία του «γκάνγκστερ» στην Εθνική Ελλάδας έμελλε να αλλάξει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και του αθλητισμού της χώρας μας γενικότερα. Με αποκορύφωμα το έπος του 1987, o Γκάλης έγραψε μερικές από τις πιο «χρυσές» σελίδες στην ιστορία της «γαλανόλευκης» και αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της.

