Μπάσκετ Γυναικών: Η Γκουζίνη ανέλαβε τον Παναθηναϊκό

Η Βασιλεία Γκουζίνη θα είναι η αντικαταστάτρια της Ελένης Καπογιάννη στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Ο Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την πρόσληψη της Ελληνίδας τεχνικού στο τμήμα, ποντάροντας στην εμπειρία της και στην προϋπηρεσία της, αφού η Γκουζίνη έχει καθίσει στον πάγκο μερικών εκ των σημαντικότερων ομάδων της Α1 κι ήταν βοηθός στις «πράσινες».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την προπονήτρια Βασιλεία Γκουζίνη για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025.

Σε μια πολύ σημαντική συμφωνία προχώρησε ο Παναθηναϊκός για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ, καθώς έδωσε τα χέρια με τη Βασιλεία Γκουζίνη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των κυπελλούχων Ελλάδας τη νέα χρονιά.

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση που δυναμώνει τον Παναθηναϊκό στον πάγκο, καθώς πρόκειται για μια προπονήτρια με πλούσιες παραστάσεις.

Ως αθλήτρια, το βιογραφικό της ήταν πλούσιο και ήταν το εξής:

1992-93 Αναγέννηση Λαμίας

1993-97 Παγκράτι

1997-99 ΑΕΚ Τρίπολης

1999-2006 ΔΑΣΑΛ (Τρία Πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο)

2006-07 Καστοριά

2007-09 Αθηναϊκός (Ένα πρωτάθλημα)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκουζίνη είχε κι 65 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, σημειώνοντας 344 πόντους.

Ως προπονήτρια το βιογραφικό της είναι εξίσου «βαρύ» κι είναι το ακόλουθο:

1995-97 ΑΟ Αρδητού (Κορασίδες και Μίνι)

1997-99 ΑΕΚ Τρίπολης (Κορασίδες και Μίνι)

2003-04 ΑΟ Βριλησσίων (Γυναίκες, Κορασίδες και Μίνι)

2005-06 ΑΟ Πεντέλης (Άνδρες-Άνοδος Α ΕΚΑ και Έφηβοι)

2009-10 Πανιώνιος-Γυναίκες (Β.Προπονητή και γυμνάστρια)

2010-11 ΦΕΑ -Γυναίκες( Β.Προπονητή και γυμνάστρια)

2011-14 Πανελευσινιακός-Άνδρες (Β.προπονητή και γυμνάστρια-κατάκτηση πρωταθλήματος Α2 το 2012 και στην Α1 2012-14)

2014-18 Αθηναϊκός-Γυναίκες (Β.Προπονητή και γυμνάστρια)

2017-18 Αθηναϊκός Νεάνιδες, Κορασίδες και Παγκορασίδες

2018-19 Παναθηναϊκός (Β.Προπονητή και γυμνάστρια -Άνοδος στην Α1)

2018-20 ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Γυναίκες

2019-20 Αγία Παρασκευή -Γυναίκες -Α2

2020-Εύνικος-Γυναίκες Α2

2021-ΑΟ Δάφνης-Άνδρες-Γ Εθνική

2020-2023 ΓΣ Αμαρουσίου (Β.προπονητή-2020 Άνοδος Elite League και 2023 Κατάκτηση Elite League και άνοδος Basket League)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

2019: Εθνική Κορασίδων (Β.προπονητή)

2023: Εθνική Κορασίδων Α΄ προπονήτρια

2024 Εθνική Νεανίδων Α΄ προπονήτρια

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Βασιλεία Γκουζίνη τόνισε πως: «Είναι μεγάλη η τιμή για μένα που εντάσσομαι και πάλι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά ως πρώτη προπονήτρια.

Επιστρέφω σε γνώριμο κι οικείο περιβάλλον, σε ένα γήπεδο και μια ομάδα που ξέρω καλά.

Η χαρά μου είναι μεγάλη και στόχος είναι, με την επιστροφή μου, να πετύχουμε τους πάντα υψηλούς στόχους που έχει ο σύλλογος. Μας περιμένει σκληρή δουλειά και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.