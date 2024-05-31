Στίβος-Diamond League: Ισοφάρισε την καλύτερη φετινή του επίδοση ο Καραλής

Κορυφαία εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ στο Diamond League στίβου του Όσλο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ισοφάρισε την καλύτερη φετινή επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο με άλμα στα 5.72 και μοιράστηκε τη δεύτερη θέση με τον Φιλιππινέζο Τζον Ομπιένα, χάνοντας την πρωτιά από τον Αμερικανό Κέι- Σι Λάιτφουτ, ο οποίος ήταν ο μόνος που ξεπέρασε τα 5.82.

Ο Καραλής ξεκίνησε από τα 5.52, ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, και συνέχισε με καθαρό άλμα και στα 5.62. Στα 5.72 έριξε τον πήχη στην πρώτη προσπάθεια, αλλά τα πέρασε με τη δεύτερη κι ισοφάρισε την επίδοση που είχε σημειώσει στο Χορζόφ στις 18 του μήνα.

Στη συνέχεια, ο Καραλής απέτυχε τρεις φορές στα 5,82.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.