Για ένα ημίχρονο άντεξε το Περιστέρι bwin στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει… ταχύτητα στο δεύτερο μέρος και να νικά 83-72, στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan Basket League.

Σε εξαιρετική ημέρα στα σουτ έξω από τα 6,75μ. οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας 16/31 τρίποντα, αλλά μοναδικό «αγκάθι» τα 21 λάθη.

Κορυφαίοι οι Αϊζάια Κάναν και Άλεκ Πίτερς με 22 πόντους ο καθένας, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πλησίασε το νταμπλ-νταμπλ με 14π. και 9 ριμπάουντ.

Από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ξεχώρισε ο Τζο Ράγκλαντ με 23 πόντους, ωστόσο το «μελανό σημείο» ήταν ο τραυματισμός του Ζερμέιν Λοβ, στα μισά της τρίτης περιόδου.

Επόμενο ματς το προσεχές Σάββατο (1/6) στο «Ανδρέας Παπανδρέου», με τη σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.

Το ματς

Καλό ρυθμό είχε στα πρώτα πέντε λεπτά η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να είναι στο 9-9, χάρη στον Κάναν ο Ολυμπιακός και στον Τόμπσον το Περιστέρι bwin. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι πήραν με τον Λοβ το προβάδισμα (14-16), με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με τους «ζεστούς» έξω από τα 6,75μ. Κάναν και Πίτερς για το +6 (22-16) και τον Κασελάκη να διαμορφώνει το 22-18 της πρώτης περιόδου.

Ο Λοβ κρατούσε το Περιστέρι bwin κοντά (26-24), στην αρχή της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά με Μιλουτίνοφ και Γουίλιαμς-Γκος και να πηγαίνει στο +9 (33-24), το οποίο διατηρούσε (37-28), μέχρι το 16’. Στη συνέχεια, τα εύκολα λάθη των παικτών του Μπαρτζώκα έδωσαν την ευκαιρία στον Ράγκλαντ να βρει ρυθμό και με ένα δικό του 6-0 να ρίξει τη διαφορά (37-34), στο 19’. Το τρίποντο του Παπανικολάου «ξεκόλλησε» τους Πειραιώτες, με τον Ράγκλαντ να διαμορφώνει το 40-36 του πρώτου ημιχρόνου.

Δυνατά μπήκε στο δεύτερο μέρος το Περιστέρι bwin, μειώνοντας στο καλάθι (42-40) στα πρώτα δύο λεπτά, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά με τον Κάναν για το +7 (52-45), στο 25’. Ο Γουίλιαμς μείωσε προσωρινά (52-47) για τους γηπεδούχους, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν επιμέρους σκορ 12-2 με Κάναν και ΜακΚίσικ για το +15 (64-49), στο 29’. Στο τελευταίο λεπτό δεν άλλαξε κάτι δραματικά, εκτός από ένα καλάθι του Ράγκλαντ για το 64-51 της τρίτης περιόδου.

Με τους Ράγκλαντ και Τόμπσον, το Περιστέρι bwin έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (67-60) στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε με καλή άμυνα και απανωτά τρίποντα από ΜακΚίσικ και Πίτερς, με τη διαφορά να πηγαίνει στο +14 (78-64), στο 36’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο και ρίχνοντας… στροφές στα τελευταία λεπτά, πήραν τη νίκη με το τελικό 83-72.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 40-36, 64-51, 83-72

