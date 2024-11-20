Το μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα ενδεχομένως να κάνει σύντομα ο Βασίλης Σπανούλης. Ο τεχνικός της Εθνικής και θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί, από διάφορα Μέσα της Γηραιάς Ηπείρου, για να αναλάβει τα ηνία της Μονακό.

Η θέση στην άκρη του πάγκου των Μονεγάσκων χήρεψε προσφάτως μετά την απομάκρυνση του Σάσα Ομπράντοβιτς και ο Έλληνας προπονητής παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως η νούμερο ένα επιλογή. Στη λίστα των υποψήφιων φαίνεται πως βρίσκεται και ο σπουδαίος Ισπανός τεχνικός, Σέρτζιο Σκαριόλο.

Μέσα στη χθεσινή ημέρα υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ακόμη και για οριστική συμφωνία με τον Σπανούλη. Κάτι που διέψευσε ο κορυφαίος ρεπόρτερ, Ντονάτας Ούρμπονας, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει τα χέρια, με τον Έλληνα τεχνικό να απασχολεί ασφαλώς τους Μονεγάσκους.

Υπενθυμίζουμε πως ο Βασίλης Σπανούλης ετοιμάζει τη «γαλανόλευκη» για τα δύο παιχνίδια με τη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Νωρίτερα, είχε περάσει με επιτυχία από τον πάγκο του Περιστερίου.

