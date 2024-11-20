Τίτλους τέλους στην τεράστια καριέρα του έριξε στο Davis Cup 2024 (19-24/11) ο θρυλικός, Ράφα Ναδάλ.

Ο 38χρονος Ισπανός τενίστας αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από 23 χρόνια σπουδαίας καριέρας στα κορτ και συνολικά 22 τίτλους Grand Slam, οι οποίοι και τον καθιστούν τον δεύτερο πιο πετυχημένο αθλητή στην ιστορία του τένις, πίσω μόνο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Παρ' ότι έχει να αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα εδώ και τρεις μήνες, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο «Βασιλιάς» του Roland Garros (14 τίτλους) και της χωμάτινης επιφάνειας, αποφάσισε να κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του στην πατρίδα του και στο παγκόσμιο τουρνουά τένις που διεξάγεται στη Μάλαγα!

Αν και «σκουριασμένος», ο προπονητής της «φούρια ρόχας», Νταβίντ Φερέρ, τον επέλεξε για να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών ανάμεσα στην Ισπανία και την Ολλανδία. Εμφανώς συγκινημένος κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, αλλά και της αγάπης που έλαβε από τον κόσμο, ο Ράφα δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις 32 σερί νίκες του στο Davis Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 2-0 (6-4, 6-4) από τον Φαν ντε Ζάντσχουλπ.

Την κατάσταση ήρθε να... σώσει ο Κάρλος Αλκαράθ, με το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης να ισοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά μετά και τη νίκη του επί Τάλον Γκρίεκσπορ, με την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης να κρίνεται πλέον στο διπλό ανάμεσα στους Αλκαράθ-Γκρανογέρς για την Ισπανία και των Φαν ντε Ζάντσχουλπ-Κούλχοφ για την Ολλανδία.

Ο Ναδάλ έζησε πολύ έντονα και συναισθηματικά φορτισμένος, τόσο το δικό του ματς, όσο και εκείνο του Αλκαράθ, στην τελευταία του παράσταση στα διεθνή κορτ!

Άλλωστε, πολλοί τενίστες έσπευσαν μέσω των social media να τον στηρίξουν και παράλληλα να τον ευχαριστήσουν για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα, μεταξύ των οποίων η Σερένα Γουίλιαμς και η Μαρία Σαράποβα που ντύθηκαν με μπλουζίτσες με το πρόσωπό του!

