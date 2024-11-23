Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γι’ ακόμα μια φορά και προκειμένου να ενωθεί η ενέργεια του κόσμου σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ, μ’ εκείνη της ομάδας του Ρουί Βιτόρια για την επίτευξη του στόχου, βοηθά τους οπαδούς από την περιφέρεια.

Όπως ανακοινώθηκε το πρωί του Σαββάτου, ενόψει του ματς με την Ελσίνκι για το Conference League στις 28/11, θα καλυφθούν τα έξοδα της μετακίνησης από συγκεκριμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της από την περιφέρεια ότι θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης τους ενόψει του αγώνα UEFA Conference League της επόμενης Πέμπτης 28 Νοεμβρίου κόντρα στην Ελσίνκι.

Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν μήνυμα, με τα στοιχεία τους ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και τον κωδικό του GOV wallet που χορηγείται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αγορά του εισιτηρίου του αγώνα Παναθηναϊκός – Ελσίνκι, στα εξής τηλέφωνα ανά περιοχή:

Για Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα στον αριθμό 6977 684958 (υπεύθυνος κ. Φώτης Μούντας).

Για Χαλκίδα, Αυλώνα στον αριθμό 6974 423241 (υπεύθυνος κ. Δημήτρης Σπυριδάκης).

Για Ήπειρο, Κέρκυρα στον αριθμό 6936 757750 (υπεύθυνος κ. Βαγγέλης Καρπατσέλης).

Για Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ηλεία, στον αριθμό 6936 806162 (γραμματεία SportTeam).

Για Αχαΐα, Ναύπακτο, Αγρίνιο στον αριθμό 6947 316625 (γραμματεία SportTeam).

Για Καλαμάτα, Σπάρτη στον αριθμό 6944 977932 (υπεύθυνος κ. Τάκης Οικονομόπουλος).

Για Κόρινθο στον αριθμό 6947 941506 (υπεύθυνος κ. Γιάννης Βασιλόπουλος).

Για Ναύπλιο στον αριθμό 6945 905122 (υπεύθυνος κ. Δημήτρης Μανιάτης)

Εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, θα ενημερωθούν αρμοδίως για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της μετακίνησής τους.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ

