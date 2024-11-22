Superleague: «Λιοντάρι» στη Λεωφόρο ο Πανσερραϊκός, 2-1 την Καλλιθέα

Έκαστος στο είδος του και... ο Χεφτέ Μπετανκόρ στα γκολ, καθώς για ακόμα ένα ματς βρήκε δίχτυα και έδωσε μια τεράστια νίκη στον Πανσερραϊκό, ο οποίος επικράτησε 2-1 της Athens Kallithea στη Λεωφόρο, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο πήρε μια πολύ σημαντική νίκη-εξάποντο κόντρα σε αυτήν του Μάσιμο Ντονάτι και ανέβηκε στους 13 βαθμούς, την στιγμή που οι γηπεδούχοι, αν και για ακόμα ένα ματς κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση έχοντας μείνει πίσω στο σκορ, τελικώς ηττήθηκαν.

Με 10 παίκτες τελείωσε το ματς η Athens Kallithea λόγω αποβολής τους Μότο, σε ένα ματς με πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και συνολικά 11 κάρτες.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Μάσιμο Ντονάτι επέλεξε το αγαπημένο του 3-5-2 και τον Μπερναμπέ κάτω από τα δοκάρια. Ισιμάτ-Μερέν, Πασαλίδης και Εντιαγέ συνέθεσαν την τριάδα στην άμυνα, με τον Μανθάτη να καλύπτει τη δεξιά πλευρά και τον Καινούργιο την αριστερή. Ματίγια και Μερκάτι το δίδυμο στα χαφ και ο Βασιλόγιαννης πίσω από τους προωθημένους Τζιάνι και Λουκίνα.

Από την άλλη, ο Χουάν Φεράντο παρέταξε την ομάδα του με 4-3-3. Ο Γκουγκεσασβίλι βρέθηκε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Δεληγιαννίδη, Μπέργσκτρομ, Καρασαλίδη και Φαρές να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά στα αριστερά. Ο Ζελέν λειτουργούσε σαν κόφτης, με τους Στάικο και Χατζηστραβό να είναι μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο. Αριστερά ο Τομάς, δεξιά ο Ντέλετιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπετανκόρ.

Το ματς:

Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε πολύ δυνατά την αναμέτρηση και μόλις στο 4ο λεπτό έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Χατζηστραβός έπειτα από ωραία κάθετη του Στάικου βρέθηκε απέναντι από τον Μπερναμπέ, αλλά νικήθηκε, με τον Μπετανκόρ στην επαναφορά να αστοχεί από πολύ ευνοϊκή θέση.

Οι φιλοξενούμενοι ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα στα πρώτα λεπτά, με την Καλλιθέα να μην μπορεί να βρει αντίδοτο στην πολύ καλή τους κυκλοφορία και το κάθετο παιχνίδι. Χατζηστραβός και Στάικος έκαναν πολύ καλή δουλεία στο να σπάνε το pressing των γηπεδούχων και ο Πανσερραϊκός λειτουργούσε με πλάνο κόντρα στην ασύνδετη Καλλιθέα.

Ωστόσο μετά το 15’ η ομάδα του Μάσιμο Ντονάτι ισορρόπησε και με τον Λουκίνα στο 19’ έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν αστόχησε με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση.

Αυτή η φάση σαν να… άναψε τα αίματα στον αγώνα, καθώς οι δύο ομάδες έγιναν πολύ πιο επιθετικές στα μαρκαρίσματα, κάτι που αποτυπώνεται και στις 5 κίτρινες που έδειξε ο Ζαμπαλάς στο πρώτο μέρος.

Λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 45’, ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ με τον καλύτερο παίκτη του γηπέδου, τον Χατζηστραβό. Ο Έλληνας μέσος κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα και όταν έφτασε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή σούταρε, με τον Μπερναμπέ να φέρει ευθύνη.

Η Athens Kallithea θα μπορούσε να φέρει το ματς στα ίσια αμέσως μετά τη σέντρα, αλλά ο Τζιάνι έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία. Αρχικά νικήθηκε από τον Γκουγκεσασβίλι σε τετ α τετ και στη συνέχεια το πλασέ του έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Δεληγιαννίδης, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια προηγούμενη.

Ο Μάσιμο Ντονάτι δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από την ομάδα του, για αυτό και στην ανάπαυλα έκανε τρεις αλλαγές. Πιο σημαντική αυτή του Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος ανέλαβε πλήρως την οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας του.

Το ματς στο δεύτερο μέρος δεν είχε ρυθμό και οι δύο τερματοφύλακες δεν απειλούνταν. Μέχρι να έρθει η αποβολή του Μότοκ που είχε περάσει στη θέση του Πασαλίδη, να αλλάξει άρδην την εικόνα του αγώνα.

Αν και θα περίμενε κανείς πως με 10 παίκτες και με το σκορ εις βάρος της η Athens Kallithea δεν θα μπορούσε να βρει τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει, η ομάδα του Ντονάτι όχι απλά κατάφερε να ισορροπήσει το ματς, αλλά ισοφάρισε άμεσα. Ο Μανθάτης πάτησε στην περιοχή και σούταρε με τον Γκουγκεσασβίλι να απομακρύνει. Οι αμυντικοί του ωστόσο αδράνησαν, ο Βαλμπουενά το εκμεταλλεύτηκε και από κοντά έκανε το 1-1.

Το μομέντουμ είχε αλλάξει και η πλάστιγγα είχε γυρίσει στη μεριά της Athens Kallithea, η οποία παρότι με 10 ήταν αυτή που έψαχνε επιτακτικά το γκολ! Οι παίκτες του Μάσιμο Ντονάτι τα έδιναν όλα για να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασαν πολύ κοντά στο να τα καταφέρουν, αλλά η κεφαλιά του Εντιαγέ μέσα από τη μικρή περιοχή πέρασε άουτ.

Όλα έδειχναν πως το ματς θα έληγε ισόπαλο, αλλά ήρθε να μιλήσει η κλάση του πρώτου σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος με μια καταπληκτική έμπνευση έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Για ακόμα μια φορά βέβαια, φέρει ευθύνη και ο Μπερναμπέ που αιφνιδιάστηκε από την εκτέλεση του Ισπανού φορ.

MVP: Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ο Χατζηστραβός που έκανε ένα καταπληκτικό ματς ή ο Ματιέ Βαλμπουενά, που μπήκε και άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Ωστόσο ο τίτλος πάει επάξια στον Χεφτέ Μπετανκόρ, χάρη στην έμπνευση του οποίου ο Πανσερραϊκό πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Ζαμπαλάς άρχισε να μοιράζει τις κίτρινες κάρτες από πολύ νωρίς, γεγονός που δημιούργησε μια κατάσταση όπου κάθε φάουλ ισοδυναμούσε με κάρτα. Σωστή η κόκκινη που έδωσε στον Μότοκ. Λίγα τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε στο τέλος.

Οι ενδεκάδες:

Athens Kallithea (Μάσιμο Ντονάτι): Μπερναμπέ, Μανθάτης, Καινούργιος, Πασαλίδης (46' Μότοκ), Ισιμάτ-Μιρίν, Ματίγια, Εντιαγέ, Βασιλόγιαννης(46' Βαλμπουενά), Μερκάτι (46' Ντιμπά), Τζιάνι (68' Ντεμέτριους), Λουκίνας (76' Ουλντρίκις).

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Καρασαλίδης, Μοχάμεντ Φαρές, Ζελέν (82' Λιάσος), Στάικος, Χατζηστραβός (63' Περούτζι), Τομάς (54' Σαλαζάρ), Ντέλετιτς, Μπετανκόρ.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου), Κωνσταντίνος Λιόντος (Ηπείρου)

4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης(Χαλκιδικής), AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

