Παναθηναϊκός: Η ζημιά που έγινε στους Forwards…

Πολλά πράγματα έπαιξαν ρόλο ώστε να ηττηθεί ο Παναθηναϊκός από την Ζαλγκίρις στην Λιθουανία. Η νωθρότητα με την οποία μπήκαν οι «πράσινοι» στο ματς και η τρομερή ευστοχία από τους Λιθουανούς ήταν δύο εξ΄ αυτών. Ενώ υπήρχαν και μερικά άσχημα σφυρίγματα από τους διαιτητές σε σημαντικά σημεία του παιχνιδιού.

Αυτοί όμως δεν ήταν οι μοναδικοί παράγοντες που εν βοήθησαν την ομάδα του Χρήστου Σερέλη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης πήρε ελάχιστα πράγματα από τους Forwards του. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κινήθηκε σε «ρηχά νερά», ο Ντίνος Μήτογλου ήταν σαν να μην έπαιξε (8 λεπτά συμμετοχής) και ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα έπρεπε.

