Εθνική μπάσκετ: Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη ταλαιπωρία έλαβε τέλος για την Εθνική μπάσκετ, που μετά από πάνω από 15 ώρες στο… δρόμο και τον αέρα, προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με πτήση τσάρτερ από την Αθήνα, καθώς υπήρξε νέα καθυστέρηση αναχώρησης λόγω κακοκαιρίας. Είχε προηγηθεί η πάνω από πέντε ώρες καθυστέρηση της αναχώρησης της πτήσης από το Λονδίνο λόγω θεμάτων ασφαλείας στο αεροδρόμιο «Γκάτγουικ».

Το... παρήγορο είναι πως την ίδια ταλαιπωρία υπέστησαν και οι Βρετανοί, καθώς οι δύο αποστολές ταξίδεψαν παρέα από την αγγλική πρωτεύουσα και βίωσαν την ίδια «Οδύσσεια» μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.

Η ελληνική ομάδα θα προπονηθεί σήμερα το απόγευμα στην PAOK Sports Arena εν όψει της δεύτερης αναμέτρησης με τη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/11, 18:30).

Μέσα στη μέρα θα ενσωματωθούν στην αποστολή και οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που πήραν τη θέση των Βασίλη Μουράτου, Στέλιου Πουλιανίτη και Λευτέρη Μαντζούκα.

