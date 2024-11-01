Λογαριασμός
Επίσημο: Eποχή Ρούμπεν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Αναλαμβάνει από τις 11 Νοεμβρίου

Την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ για την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογράφει ως το 2027 και να αναλαμβάνει από τις 11 Νοεμβρίου

Αμορίμ

Προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κάθε επισημότητα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ!
Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού ο οποίος εντυπωσίασε στον πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την οποία θα συνεχίσει μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, αναλαμβάνοντας, συνεπώς, τα καθήκοντά τού με την νέα του ομάδα από τις 11 του μήνα!
Όπως καταλαβαίνει κανείς η Γιουνάιτεντ θα πορευθεί στις προσεχείς αναμετρήσεις μέχρι και τη διακοπή με τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ στην άκρη του πάγκου με τον Ολλανδό να καθοδηγεί την αγγλική ομάδα και στο επικείμενο ματς με τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League.

