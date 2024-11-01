Επίσημο: Eποχή Ρούμπεν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Αναλαμβάνει από τις 11 Νοεμβρίου

Προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κάθε επισημότητα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού ο οποίος εντυπωσίασε στον πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την οποία θα συνεχίσει μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, αναλαμβάνοντας, συνεπώς, τα καθήκοντά τού με την νέα του ομάδα από τις 11 του μήνα!

Όπως καταλαβαίνει κανείς η Γιουνάιτεντ θα πορευθεί στις προσεχείς αναμετρήσεις μέχρι και τη διακοπή με τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ στην άκρη του πάγκου με τον Ολλανδό να καθοδηγεί την αγγλική ομάδα και στο επικείμενο ματς με τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League.

