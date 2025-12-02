Παναθηναϊκός: Η «πάλη» του Ζαρουρί και ο Τετέ που έκανε τα πάντα

Ο Παναθηναϊκός έχασε με σκορ 2-3 από την ΑΕΚ, σε έναν αγώνα όπου δεν ήταν καλός και δεν ήταν συγκεντρωμένος.
Πάρα πολλοί παίκτες ήταν σε κακό φεγγάρι, όπως ο Τσιριβέγια, που έκανε μακράν το χειρότερο του ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Μπακασέτας επίσης δεν φάνηκε πολύ στο γήπεδο και δεν μπόρεσε να πιάσει τα στάνταρ του και η τριάδα της άμυνας ήταν κόσκινο.
