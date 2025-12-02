Ο Άμπελ Μπράγκα κατάφερε να γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους, όταν κατά την παρουσίασή του από την Ιντερνασιονάλ έκανε κάποια ομοφοβικά σχόλια.

Ο 73χρονος Βραζιλιάνος προπονητής αναφερόμενος στην ειδική ροζ εμφάνιση που φορούσαν οι παίκτες για τον «Ροζ Οκτώβριο», τον «μήνα Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του Μαστού», δήλωσε πως «δεν θέλω η ομάδα μου να προπονείται με ροζ φανέλες, μοιάζει με ομάδα ομοφυλόφιλων».

Η ατάκα του προκάλεσε σάλο και αρχικά ο Μπράγκα τα έκανε χειρότερα λέγοντας πως ήθελε να «ελαφρύνει» την ατμόσφαιρα, όσο και να δείξει την επιθυμία του να έχει «δυνατούς άνδρες» στην ομάδα.

Με τα... πολλά, προφανώς και μετά από συστάσεις του περιβάλλοντός του, αναθεώρησε πλήρως και απολογήθηκε δημοσίως με μια ανάρτηση στα sovial media. «Ομολογώ ότι δεν έκανα καλό σχόλιο για το ροζ χρώμα κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Πριν πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν ορίζουν το φύλο. Αυτό που το ορίζει, είναι ο χαρακτήρας», επισήμανε.

