Πλήγμα με Ρέτσο στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής αμυντικός θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο τραυματισμός που υπέστη στο ματς με τον Παναιτωλικό την Κυριακή είναι θλάση. Οπότε χάνει το ματς με τον ΟΦΗ το Σάββατο (6/12) για το πρωτάθλημα, αλλά και το κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης (9/12) κόντρα στην Καϊράτ στην Αστάνα. Οριακά προλαβαίνει τον αγώνα με τον Άρη για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο 27χρονος αμυντικός δεν αποτελεί το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το αμέσως μεγαλύτερο μετά τον Ρέτσο είναι ο Τσικίνιο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη Τετάρτη. Ο Πορτογάλος κάνει ουσιαστικά αγώνα δρόμου για να αγωνιστεί απέναντι στην Καϊράτ, καθώς οι πιθανότητες για το ματς με τον ΟΦΗ είναι λίγες.

Ο Ποντένσε αναμένεται να αγωνιστεί με την Καϊράτ, ενώ μάλλον θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αλλά ίσως προφυλαχθεί. Έτοιμος αναμένεται να είναι άμεσα ο Ταρέμι.

