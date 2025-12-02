Έξαλλος με τους διαιτητές έγινε στη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς με τους Γουίζαρντς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μετά από μια φάση στην οποία δεν του σφυρίχτηκε φάουλ, ο Greek Freak πήγε σε μια από τους διαιτητές του αγώνα, έδειξε τις πληγές στα χέρια του και με χειρονομίες ήταν σαν να... ικέτευε να πάρει τα φάουλ που δικαιούται να κερδίσει.

Τελικά ο Greek Freak όχι απλώς δεν έπεισε τους διαιτητές, αλλά αποβλήθηκε και ο ίδιος με 6 φάουλ.

Giannis Antetokounmpo had so many uncalled fouls he literally started begging the refs 👀pic.twitter.com/j8s09kBFEi — BasketNews (@BasketNews_com) December 2, 2025

