Έξαλλος με τους διατητές ο Αντετοκούνμπο: Ικέτευε τους διαιτητές για ένα φάουλ δείχνοντας τις πληγές του

Για ένα ακόμη ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφαγε πολύ ξύλο, χωρίς να κερδίσει τα απαιτούμενα φάουλ  

Αντετοκούνμπο

Έξαλλος με τους διαιτητές έγινε στη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς με τους Γουίζαρντς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μετά από μια φάση στην οποία δεν του σφυρίχτηκε φάουλ, ο Greek Freak πήγε σε μια από τους διαιτητές του αγώνα, έδειξε τις πληγές στα χέρια του και με χειρονομίες ήταν σαν να... ικέτευε να πάρει τα φάουλ που δικαιούται να κερδίσει.

Τελικά ο Greek Freak όχι απλώς δεν έπεισε τους διαιτητές, αλλά αποβλήθηκε και ο ίδιος με 6 φάουλ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς
